Ebersbach an der Fils

Waffen bei Drogen-Razzia sichergestellt

13.05.2020, 16:49 Uhr | dpa

Bei einer Drogenrazzia in Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei am Mittwoch mehrere Waffen und Rauschgift sichergestellt. Wie die Beamten berichteten, wurden zwei Luftgewehre und zwei Schreckschusswaffen entdeckt. Ferner wurden 100 Gramm Marihuana und 20 Gramm Heroin sichergestellt. Gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Neu-Ulm, der 15 Gramm Heroin und einen Säbel in der Wohnung hatte, soll nun ein Haftbefehl beantragt werden. Die Razzia fand zudem in Senden, Vöhringen, Günzburg, Ulm und Ebersbach in der Nähe Göppingens statt. Die Kripo ermittelt gegen insgesamt 14 Beschuldigte wegen Drogenhandels.