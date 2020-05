Bad Segeberg

Zwei neue Corona-Infektionen im Schlachthof-Umfeld

13.05.2020, 18:19 Uhr | dpa

Bad Segeberg 8dpa/lno) - Im Kreis Segeberg gibt es zwei neue bestätigte Covid-19-Infektionen. Bei einer Person ist die Infektionsquelle nach Angaben des Kreises unbekannt, die andere war am Betriebsablauf des Vion-Schlachthofs in Bad Bramstedt beteiligt. Damit seien insgesamt 49 Menschen rund um den Schlachthof in Bad Bramstedter positiv auf das neuartige Virus getestet, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch. 43 davon sind unmittelbar am Betriebsablauf beteiligt, bei sechs Infizierten handelt es sich den Angaben zufolge um Kontaktpersonen der Infizierten. Bereits am Dienstag war das Virus bei drei Kontaktpersonen von Schlachthofmitarbeitern nachgewiesen worden.

Insgesamt sind im Kreis Segeberg 294 Menschen infiziert, 223 davon sind wieder genesen. Aktuell befinden sich noch 336 Personen in Quarantäne, 888 sind bereits wieder aus dieser entlassen. Drei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.