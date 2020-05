Mörlenbach

Wagen prallt gegen Baum und brennt: Fahrer stirbt

13.05.2020, 21:31 Uhr | dpa

Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Bergstraße gegen einen Baum gekracht und ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zwischen Mörlenbach und Bonsweiher, das Auto ging in Flammen auf, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann aus Wald-Michelbach konnte nicht mehr aus dem brennenden Auto gerettet werden. Warum der Wagen gegen den Baum prallte, war nach Polizeiangaben noch unklar. Die Unfallstelle auf der Landesstraße 3120 war für etwa vier Stunden voll gesperrt.