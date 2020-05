Wiesbaden

Anschlag von Hanau wird Thema im Landtags-Innenausschuss

14.05.2020, 03:03 Uhr | dpa

Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau vor knapp drei Monaten wird am heutigen Donnerstag die Abgeordneten im Innenausschuss des hessischen Landtags beschäftigen. Auf Antrag der Linksfraktion geht es in Wiesbaden unter anderem um den Stand der Ermittlungen sowie den Umgang mit Hinterbliebenen und Überlebenden. Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er soll auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete.

Im Innenausschuss werden unter anderem der Vize des Generalbundesanwalts, Thomas Beck, der hessische Opferbeauftragte Helmut Fünfsinn und Innenminister Peter Beuth (CDU) erwartet. Vor der Sitzung empfangen Beuth und Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) Angehörige der Opfer.