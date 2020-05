Potsdam

Öffnung am Freitag: Gastronom vermisst "klaren Fahrplan"

14.05.2020, 05:06 Uhr | dpa

Vor der Wiedereröffnung von Cafés und Restaurants in Brandenburg an diesem Freitag kommen von Gastronomen gemischte Reaktionen. "Der Zeitpunkt ist meines Erachtens in Ordnung, wenn wir nur einen klaren Fahrplan an die Hand bekommen hätten", sagte der Betreiber des Potsdamer Cafés "Buena Vida Coffee Club", Patrick Berger. Doch der fehle. "Wir werden in der Luft hängen gelassen, während viele Gastronomiebetriebe nicht nur in Brandenburg ums Überleben kämpfen." Er wünsche sich einen einheitlichen Plan auf Länderebene, wenn nicht sogar auf Bundesebene.

"Ich sehe die Wiederöffnung skeptisch", sagte der Inhaber des "Kartoffelhauses" in Frankfurt (Oder), Ingolf Rosner, der Deutschen Presse-Agentur. Er freue sich zwar, dass es wieder losgehe, insgesamt kämen die Lockerungen für ihn aber zu früh. Noch zu viele Menschen hielten sich nicht an die Abstandsregeln, findet Rosner.

Die Verbraucherzentrale Brandenburg empfiehlt den Gaststättenbesuchern ab Freitag neben den Hygienemaßnahmen vor allem Geduld. Es werde zu Wartezeiten kommen. Außerdem sollten sich Verbraucher darauf einstellen, gegebenenfalls Kontaktdaten wie Name und Telefonnummer in der Gaststätte zu hinterlassen.