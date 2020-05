Dresden

Trotz Lockerung: Viele Kinos in Sachsen bleiben geschlossen

14.05.2020, 05:55 Uhr | dpa

Obwohl eine Wiedereröffnung ab diesem Freitag möglich ist, bleiben viele Kinos in Sachsen noch länger geschlossen. Darunter sind die Kinos der Cinestar-Kette in Chemnitz, Leipzig und Crimmitschau. "Insgesamt rechnen wir derzeit mit einem realistischen Eröffnungstermin in drei Wochen", teilte Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock mit.

"Es ist eine unschöne Situation, die vermeidbar gewesen wäre, wenn man auf unsere Branche besser eingegangen wäre", sagte der Geschäftsführer vom Programmkino Ost in Dresden, Sven Weser. Er plant mit einem Neustart etwa Anfang Juli. Viele Häuser konnten sich laut Weser nicht auf die kurzfristige Öffnung vorbereiten. Filmverleiher böten kaum Streifen an.

Denn für Verleiher lohnt ein Kinostart oft nur, wenn bundesweit Häuser offen sind. Geschäftsführer Michael Kölmel vom Leipziger Filmverleih Weltkino sagte: "Wir hätten uns selbstverständlich einen einheitlichen Termin für die Wiedereröffnung gewünscht, da Kinofilme deutschlandweit an den Start gehen."

Auch Restaurants, Kneipen, Biergärten, Hotels, Freibäder und Theater dürfen am Freitag in Sachsen wieder aufmachen. Hallenbäder, Saunen, Clubs und Volksfeste bleiben weiterhin tabu.