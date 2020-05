Schwarza

Taube wird in Schwarza mit Armbrust beschossen

14.05.2020, 09:02 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Schwarza (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mit einer Armbrust auf eine Taube geschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin das vermeintlich tote Tier am Mittwochnachmittag entdeckt und die Beamten informiert. Die Taube lebte jedoch noch, der Pfeil steckte noch im Körper. Der Vogel wurde zu einem Tierarzt gebracht. Ob er die Nacht überlebte, war der Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Da das Tier beringt war, wird derzeit versucht, den Eigentümer zu ermitteln.