Friedewald

22-Jähriger fährt gegen Baum und verletzt sich schwer

14.05.2020, 09:11 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger ist bei Friedewald (Kreis Hersfeld-Rotenburg) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Das Auto kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und blieb nach dem Zusammenprall auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 22-Jährige sei bei dem Unfall am frühen Morgen eingeklemmt worden. Feuerwehrleute befreiten ihn. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.