Ladbergen

Drogen im Millionenwert: Hündin spürt 132 Kilo Haschisch auf

14.05.2020, 09:34 Uhr | dpa

Mit ihrer Spürnase hat Zollhündin "Reese" bei einer Kontrolle auf der Autobahn 1 bei Ladbergen 132 Kilogramm Haschisch erschnüffelt. Der Fahrer des Lastwagens, in dem die heikle Fracht mit einem Straßenverkaufswert von etwa 1,2 Millionen Euro entdeckt wurde, sei festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mit. Demnach hatten die Beamten den voll beladenen Kühlauflieger bereits am 11. Mai auf einem Rasthof kontrolliert. Rauschgiftspurhündin "Reese" habe sofort angeschlagen. Daraufhin wurde der polnische Lkw abgeladen. Hinter einer zusätzlich angebrachten Wand hätten die Zöllner dann das Rauschgiftversteck mit 37 Folienpaketen gefunden. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer sei Haftbefehl erlassen worden.