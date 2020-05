Königstein im Taunus

Bundesstraße soll nach Unwetter wieder freigegeben werden

14.05.2020, 10:48 Uhr | dpa

Die wegen Unwetterschäden gesperrte Bundesstraße 8 im Hochtaunuskreis soll bald wieder befahrbar sein. Die Straße zwischen Königsstein und Glashütten werde voraussichtlich am Nachmittag freigegeben, sagte ein Sprecher von Hessen Mobil am Donnerstag. Auf der Straße liefen noch Aufräumarbeiten. Umgestürzte Bäume hatten nach starken Regenfällen mit Sturmböen am Sonntag und Montag vielerorts Straßen blockiert, darunter auch den Abschnitt der Bundesstraße 8.