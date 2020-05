Schwerin

2019 Zahl politisch motivierter Straftaten gestiegen

14.05.2020, 12:30 Uhr | dpa

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf insgesamt 1425 gestiegen. Wie das Innenministerium am Donnerstag berichtete, kamen 970 Taten (2018 = 907) aus dem rechts- und 279 (2018 = 249) aus dem linksextremistischen Bereich. Fünf Straftaten haben demnach einen religiösen Hintergrund gehabt. In der Gesamtzahl der Straftaten seien auch 194 Delikte mit Bezug zu den Europa- und Kommunalwahlen registriert worden. Gleichzeitig sei die Aufklärungsquote von 49,3 im Jahr 2018 auf 44,6 Prozent im vergangenen Jahr gesunken.

Der hohe Anteil der Straftaten aus der rechtsextremistischen Bereich mache deutlich, dass in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin nicht von einem Rückgang der polizeilich relevanten Aktivitäten aus dieser Szene ausgegangen werden kann, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). "Unser Rechtsstaat wird auch weiterhin klar Stellung beziehen und jeder Form der Gewalt und der politischen Kriminalität entschlossen begegnen."