Weißenfels

Basketball: Mitteldeutscher BC kann Sponsoren halten

14.05.2020, 12:33 Uhr | dpa

Der Syntainics MBC aus Weißenfels kann trotz der Corona-Krise auf die weitere Unterstützung von drei wichtigen Sponsoren setzen. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mit. "Wir wissen, dass die aktuelle Lage nicht nur uns, sondern besonders die Wirtschaft und somit auch viele unserer Sponsoren getroffen hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass uns unsere Partner in diesen Zeiten derart unterstützen. Wir sind froh und dankbar einen solchen Rückhalt zu erfahren", sagte Geschäftsführer Martin Geissler. Auch mit weiteren Geldgebern sei man in guten Gesprächen, der Hauptsponsor hatte sich bereits zum Verein bekannt.

Der MBC hatte auf eine Teilnahme am für Juni geplanten Final-Turnier der BBL in München verzichtet und die Klasse als 16. gehalten. Momentan arbeitet der Club aus Sachsen-Anhalt an der kommenden Saison. Aufgrund der Corona-Auswirkungen wird diskutiert, ob Erstligisten in der Spielzeit 2020/21 mit weniger als dem Mindestetat von drei Millionen Euro in der Bundesliga spielen können.