Neuss

Leiche in Obdachlosen-Verschlag entdeckt: Vermutlich Unfall

14.05.2020, 13:50 Uhr | dpa

In einem provisorischen Verschlag in Neuss ist eine Leiche entdeckt worden. Es handele sich vermutlich um einen 50-jährigen Obdachlosen, der beim Hantieren mit Feuer ums Leben gekommen sei, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

In dem Verschlag habe es gebrannt, dies zeigten entsprechende Spuren. Das Feuer sei aber von selbst wieder erloschen. Ein Zeuge hatte den Toten an einem kleinen Waldstück entdeckt. Ein DNA-Abgleich soll nun letzte Sicherheit über dessen Identität bringen. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.