Wiesbaden

Angehörige fordern nach Hanau-Anschlag weitere Antworten

14.05.2020, 15:25 Uhr | dpa

Die Kritik am Vorgehen der Polizei nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau vor knapp drei Monaten hält auch nach einer Ausschusssitzung im Landtag zu der Tat an. Fragen, die die Angehörigen hätten, seien nicht geklärt worden, sagte Armin Kurtovic, der Vater eines der Opfer, am Donnerstag in Wiesbaden. Sein Sohn sei um kurz nach Mitternacht für tot erklärt worden, doch die Polizei habe die Familie erst sechs Stunden später darüber informiert. Anstelle dessen seien Hoffnungen gemacht worden, er sei verletzt oder im Krankenhaus. "Man hätte es uns doch gleich sagen können", sagte Kurtovic.

"Die Fragen, die wir heute gestellt haben im Landtag wurden zum großen Teil nicht beantwortet", sagte Newroz Duman von der nach der Tat in Hanau gegründeten "Initiative 19. Februar". Die Angehörigen verlangen unter anderem auch Aufklärung zum Ablauf des Polizeieinsatzes im Haus des Täters, in dem seine Leiche gefunden wurde. Zeugen hätten von Schüssen berichtet, darüber gebe es aber keine Information. Zudem sei fraglich, warum der Einsatz sich über Stunden hingezogen habe.

Die Angehörigen verfolgten in Wiesbaden eine Sitzung des Innenausschusses, in dem unter anderen Innenminister Peter Beuth (CDU) und die Bundesanwaltschaft Auskunft zum Stand der Ermittlungen gaben. Am Abend des 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er soll auch seine Mutter umgebracht haben, bevor er sich selbst tötete.