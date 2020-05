Schwerin

Krise sorgt für historischen Steuereinbruch auch in MV

14.05.2020, 15:35 Uhr | dpa

Nach Jahren kräftig steigender Steuereinnahmen steht Mecklenburg-Vorpommern in Folge der Corona-Krise ein historischer Einbruch bevor. Für das laufende Jahr wurden nach der jüngsten Steuerschätzung die Einnahmeerwartungen für das Land um eine Milliarde auf nun rund 5,8 Milliarden Euro gesenkt. "Leider sind unsere pessimistischen Annahmen noch einmal übertroffen worden", konstatierte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Donnerstag in Schwerin. Für 2021 müssten die Einnahmeerwartungen um 700 Millionen Euro reduziert werden. Damit fehlen im bereits beschlossenen Doppelhaushalt für 2020/2021 voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Das sind knapp zehn Prozent der für beide Jahre geplanten Ausgaben.