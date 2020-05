Insel-Unternehmer: Systemrelevanz für Tourismusmitarbeiter

14.05.2020, 16:06 Uhr | dpa

Die Unternehmer auf den Inseln Föhr, Amrum und Sylt sprechen sich dafür aus, Mitarbeiter der Tourismusbranche als systemrelevant anzuerkennen. Man sei sehr dankbar, den Tourismus auf den Inseln wiederhochfahren zu dürfen und freue sich darauf, die Tourismuswirtschaft wieder anzukurbeln, schreibt der Verein Föhr Amrumer Unternehmer in einem Brief an Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Allerdings bringe das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit kleineren Kindern in Schwierigkeiten, solange die Kitas und Schulen noch nicht wieder den normalen Betrieb aufgenommen hätten. Auch der Verein Sylter Unternehmer und der Dehoga Sylt gehören zu den Unterzeichnern.

In die Notbetreuung in Kitas und Schulen dürfen Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden gehen oder Kinder bei denen ein Elternteil in einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen notwendig ist. Mitarbeiter der Hotellerie, Gastronomie, im Einzelhandel, den Vermittlungsagenturen und Freizeitanbietern gehören nicht dazu. "Das obwohl unsere Inseln an dem Umsatz der Wirtschaft in Schleswig-Holstein einen nicht ganz unerheblichen Teil dazu beitragen!", heißt es in dem Brief weiter.