Potsdam

Verband: Gaststätten fiebern Eröffnung entgegen

14.05.2020, 16:27 Uhr | dpa

In Brandenburger Restaurants, Kneipen und Cafés wird der Wiedereröffnung nach Wochen der Schließung wegen der Corona-Krise am Freitag entgegen gefiebert. "Die Inhaber und Mitarbeiter sind super vorbereitet", sagte Olaf Lücke, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Brandenburg des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, am Donnerstag auf Anfrage. "Die Kollegen wollen mit viel Enthusiasmus, Engagement und Kreativität loslegen", sagte er. Es wäre jedoch hilfreich gewesen, wenn die Öffnungsverordnung an vielen Stellen klarer formuliert gewesen wäre.

"Wir wollen den Mitarbeitern und auch den Gästen das Gefühl der Sicherheit geben", sagte er. Das sei eine große Herausforderung.

Die Gastronomen setzten auch auf das gegenseitige Verständnis. Aus Rücksicht auf andere sollte beispielsweise die Atem-Mund-Maske vom Gast beim Gang auf die Toilette getragen werden.

In vielen Einrichtungen seien bereits die Bestellbücher voll, sagte Lücke. Viele Stammgäste wollten auf diese Weise ein Zeichen setzen. Durch vorgeschriebene Abstandsregelungen könnten auch nicht alle Plätze besetzt werden. Möglicherweise arbeite nicht nur das Personal in Schichten, auch die Tische würden so besetzt.

Die bisherigen Verluste in den Gaststätten bezifferte Lücke auf etwa 20 bis 25 Prozent des Jahresumsatzes. Viele Kollegen hätten sich bereits entschlossen, dass eigentlich aus der Not geborene To-Go-Geschäft zunächst weiter laufen zu lassen. "Eine Lehre aus der Corona-Zeit ist auch, sich stärker auf regionale Lebensmittel zu konzentrieren", sagte er.