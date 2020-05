Schwerin

Gewerkschaften fordern Investitionen der Landesregierung

14.05.2020, 17:26 Uhr | dpa

Die Gewerkschaften fordern hohe Investitionen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zur Überwindung der Corona-Krise. "Nur wenn die Beschäftigten Sicherheit haben, werden sie wieder Geld ausgeben und die Wirtschaft ankurbeln", sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Nord am Donnerstag in Schwerin.

Der DGB Nord und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) schlugen etwa einen Konsumgutschein in Höhe von rund 150 Euro für jeden Einwohner vor. Dieser solle ausschließlich in Betrieben und Einrichtungen verwendet werden dürfen, die während der Corona-Pandemie als erstes geschlossen und als letztes wieder geöffnet würden, wie etwa Theater, Museen und touristische Infrastruktur. Damit würden insgesamt etwa 300 Millionen Euro in die betroffenen Branchen fließen.