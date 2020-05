Finsterwalde

Mann wird in Finsterwalde ausgeraubt und schwer verletzt

14.05.2020, 18:28 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Finsterwalde ausgeraubt und dabei schwer im Gesicht verletzt worden. Der oder die Täter klauten ihm bereits am Dienstag Geldbeutel und Handy und schlugen ihn ins Gesicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Angehörige verständigten erst am Mittwoch die Polizei, die seither ermittelt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Details zur Tat oder ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, waren zunächst nicht bekannt.