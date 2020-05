Finkenthal

Eierproduzent baut mehr Futter selbst an und umgeht Engpässe

14.05.2020, 18:49 Uhr | dpa

Der Bio-Eierproduzent Fürstenhof im Landkreis Rostock baut mehr Futter selbst an und umgeht dabei Lieferengpässe durch die Corona-Krise. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stammen fast zwei Drittel des Futters aus eigenem Anbau. In diesem Monat würden gut 700 Hektar mit Sonnenblumen bestellt. Ende September werden sie geerntet und die Kerne gepresst. Während das Öl als Speiseöl verwendet werde, diene der sogenannte Sonnenblumenkuchen als proteinhaltige Komponente des Hühnerfutters, das im Mischfutterwerk des Erzeugerzusammenschlusses (EZ) Fürstenhof hergestellt werde, wie Geschäftsleitungsmitglied Annalina Behrens sagte.

Außerdem kultiviert der EZ Fürstenhof auch Ackerbohnen, Lupinen, Erbsen und Körnermais für Futterzwecke. Künftig solle auch Bio-Soja angebaut werden, dessen Lieferung aus Drittländern derzeit ebenfalls ins Stocken geraten sei. Soja ist als Eiweißquelle für gutes Geflügelfutter unverzichtbar, wie Behrens sagte. Bislang fehlten für den Anbau von Bio-Soja noch frühreife Zuchtsorten, die die Pflanze für das norddeutsche Klima optimal nutzbar machen, wie der Ackerbau-Leiter des EZ, Christian Littmann, sagte. Nun wurden nach seinen Worten Fortschritte auf den Versuchsflächen erzielt. Der Soja-Anbauversuch solle schrittweise auf 500 Hektar ausgeweitet werden. Üblicherweise besteht Hühnerfutter zu 15 Prozent aus Sojakuchen. Beim EZ Fürstenhof sind es Behrens zufolge nur noch 7 bis 8 Prozent, da der Sojakuchen durch Lupinen, Erbsen und Ackerbohnen aus eigenem Anbau ersetzt werde.