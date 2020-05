Schöningen

Archäologen legen Waldelefanten-Skelett frei

14.05.2020, 19:41 Uhr | dpa

Forscher haben ein nahezu vollständiges Skelett eines eurasischen Waldelefanten in Schöningen freigelegt. Daran beteiligt waren Archäologen vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen und das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD), wie das Wissenschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Demnach lebten die riesigen Tiere vor rund 300 000 Jahren in der Region im Landkreis Helmstedt.

Den überraschenden Fund will Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) gemeinsam mit NLD-Präsidentin Christina Krafczyk und weiteren Experten am Dienstag im Forschungsmuseum Schöningen vorstellen. Nach einem Bericht der "Helmstedter Nachrichten" übertrifft der neuerliche Fund die bisherigen in seinem Umfang bei weitem. Bereits in den Jahren zuvor habe ein Grabungsteam mehrfach gut erhaltene Relikte von Waldelefanten wie Stoßzähne, Rippen oder Wirbel entdeckt.