Kassel

82-Jähriger wird von Straßenbahn erfasst: schwer verletzt

14.05.2020, 21:54 Uhr | dpa

Ein 82 Jahre alter Mann ist in Kassel von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe nach ersten Erkenntnissen auf der Wilhelmshöher Allee an einem Fußgängerübergang die Gleise überquert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus ungeklärter Ursache habe er die Straßenbahn nicht rechtzeitig zur Kenntnis genommen. Der Mann wurde am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht - die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich.