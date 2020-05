Wittenberge

Nach Fund von zwei Toten: Feuer in Mehrfamilienhaus

14.05.2020, 22:39 Uhr | dpa

Nach dem Fund von zwei Toten in einem Mehrfamilienhaus in Wittenberge ist wenig später noch während der Ermittlungen der Polizei in dem Haus ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, am Donnerstagabend sagte. Das Gebäude wurde evakuiert. "Wir prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem mutmaßlichen Tötungsdelikt gibt", sagte Röhrs. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen versuchter Brandstiftung ermittelt.

Ein Nachbar hatte bemerkt, dass Qualm aus einer Wohnung austrat. Dieses Appartement liegt direkt über der Wohnung, in der zuvor zwei Tote gefunden worden waren. Das Haus wurde geräumt - auch die Polizeibeamten mussten ihre Arbeit unterbrechen. Die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, war leer - Nachbarn hatten aber zwei Männer kommen und gehen sehen. Sie konnte die Polizei wenig später in der Nähe antreffen und vorläufig festnehmen.

In einer Wohnung des Hauses waren am Donnerstag zwei Tote gefunden worden. Die Identität der beiden Männer war zunächst unklar. Ein Zeuge, der einen Schlüssel zu der Wohnung hat, fand die Leichen und alarmierte die Behörden. Nähere Informationen soll es voraussichtlich am Freitag geben.