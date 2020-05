Denkendorf

Frau kommt mit Auto von Fahrbahn ab

15.05.2020, 06:04 Uhr | dpa

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Unfallort. Foto: picture alliance / dpa / Symbolbild (Quelle: dpa)

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Denkendorf (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen und wurde verletzt. Die 21-Jährige sei am Donnerstagabend in der Folge über einhundert Meter durch eine Wiese gefahren und kurz vor einem Bach zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Warum sie von der Straße abkam, war zunächst unklar. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.