Niebüll

Volle Fähren und Autozüge: Urlauber wollen auf die Inseln

15.05.2020, 08:06 Uhr | dpa

Die Fähren nach Föhr und Amrum sowie die Autozüge nach Sylt sind von Montag an gut ausgelastet. "Wir haben eine sehr stramme Anreise", sagte der Betriebsleiter der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.), Nick Obert, der Deutschen Presse-Agentur. Bereits für die Fähren um 5.00 Uhr und 6.10 Uhr ab Dagebüll können keine Reservierungen für Fahrzeuge mehr entgegen genommen werden. Am Montag stellt die Reederei vom Sonderfahrplan auf den regulären Fahrplan um. "Die Leute wollen auf die Inseln und geben richtig Gas." Überfüllt werden die Fähren dennoch nicht sein. "Wir reden hier von Deckskapazitäten, nicht von Passagieren", sagte Obert mit Blick auf die vollen Autodecks.

Dass die Fähren am Montag und den Folgetagen für Fahrzeuge fast ausgebucht seien, liegt nach Angaben Oberts auch daran, dass viele Gäste, die schon vor längerer Zeit von diesem Wochenende an einen Urlaub gebucht hatten, auch erst von Montag an wieder auf die Insel dürfen. In der Woche drauf laufe es schon fast alles wieder normal.

Auch bei den Autozüge nach Sylt rechnen die Betreiber mit vielen Anreisen in den kommenden Tagen. "Grundsätzlich gehen wir in den kommenden zwei Wochen, also bis einschließlich Pfingsten, von hohen Auslastungen auf den Zügen und temporären Wartezeiten in den Terminals aus", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, die den Sylt Shuttle betreibt. Die Buchungszahlen bewegten sich aktuell jeden Tag nach oben. Sie empfahl eine Online-Reservierung im Vorfeld der Reise, um Wartezeiten vermeiden zu können.

Der Blaue Autozug nach Sylt ist "intensiv gebucht", wie eine Sprecherin des Betreibers RDC Autozug Sylt sagte. Sie rechneten mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. Der Fahrplan des Blauen Autozugs wird am Montag ebenso wie der des Sylt Shuttles auf Sommerfahrplan umgestellt.