Schwerin

Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

15.05.2020, 09:31 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern steht ein Wochenende mit wechselhaftem Wetter bevor. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge beginnt der Samstag noch heiter, dann wird es wechselhaft mit vielen Wolken und wenig Sonnenschein. Vor allem an der Küste sind leichte Schauer möglich. Es werden teils stürmische Böen erwartet, das ganze bei Temperaturen von maximal 16 Grad. Am Sonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern mit vielen Wolken und einigen Regenschauern zu rechnen, so die Prognose. Den Meteorologen zufolge liegen die Höchsttemperaturen bei voraussichtlich 18 Grad bei mäßigem Wind.