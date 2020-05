Duisburg

Spielhallen-Mitarbeiter vertreibt zwei Räuber mit Besenstiel

15.05.2020, 11:07 Uhr | dpa

In Duisburg hat ein Spielhallen-Mitarbeiter zwei Räuber mit einem Besenstiel in die Flucht geschlagen. Das Duo sei ohne Beute davon gelaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In der Nacht zu Donnerstag betraten den Angaben der Ermittler zufolge die zwei Räuber die Spielhalle, bedrohten den Mitarbeiter (46) mit einem Messer und forderten Bargeld.

Der Spielhallen-Mitarbeiter habe hinter dem Tresen gestanden, den Besenstiel gepackt und um sich geschlagen. Kurz nach der Flucht des Duos sei aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizei fahndet nach dem zweiten Täter und startete einen Zeugenaufruf.