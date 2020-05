Magdeburg

Sachsen-Anhalt startet Werbeaktion zum Tourismus-Neustart

15.05.2020, 13:25 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalt begleitet den Neustart im Tourismus mit der Werbeaktion "Echt schön. Sachsen-Anhalt". "Wir wollen möglichst bald wieder viele Gäste für Sachsen-Anhalt begeistern und so die Betriebe auf ihrem schrittweisen Weg in eine neue Normalität bestmöglich begleiten", erklärte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag. "Das Reiseland Sachsen-Anhalt kann selbstbewusst mit seiner landschaftlichen und kulturellen Vielfalt sowie mit aufregenden Naturerlebnismöglichkeiten und teilweise noch unbekannten Schätzen punkten."

Die Werbeaktion soll mit gefühlvollen Botschaften und Inhalten arbeiten - von "echt grün" über "echt nah" bis "echt kulturträchtig". Die Menschen sehnten sich in den Corona-Zeiten vermehrt nach Schönheit, Erlebnis und sorgenfreier Idylle, hieß es weiter.

Seit Freitag greifen in der Tourismus-Branche die ersten Lockerungen: Die Campingplätze dürfen ebenso wie Ferienwohnungen wieder Touristen beherbergen, es müssen aber Menschen aus dem Land selbst sein. Zuvor waren touristische Übernachtungen wochenlang untersagt. Am Montag starten die zweiwöchigen Pfingstferien.