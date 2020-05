Viersen

Pychiatrische Klinik in Viersen: Wieder Straftäter geflohen

15.05.2020, 14:09 Uhr | dpa

Aus einer psychiatrischen Klinik in Viersen ist am Freitagvormittag ein Straftäter geflohen. "Möglicherweise hat der Mann ein Messer dabei", teilte die Polizei via Twitter mit. Wie der in der Klinik in Viersen-Süchteln untergebrachte 59-Jährige entkam, war zunächst nicht bekannt. Auch weshalb der dort eingewiesen war, blieb offen. Laut Polizei trug er einen schwarzen Jogginganzug mit weißer Schrift und ist 1,72 Meter groß.

Ende April war ein 33-Jähriger aus der Klinik geflohen, der wegen Totschlags im Maßregelvollzug dort untergebracht war. Er wurde noch am selben Abend gefasst. Nach damaligen Polizeiangaben war der Mann über einen etwa 3,5 Meter hohen Gartenzaun geklettert.