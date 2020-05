Neuruppin

Mann lagert mehrere Kilogramm Drogen in Wohnung

15.05.2020, 17:27 Uhr | dpa

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) mehrere Kilogramm Drogen gefunden. In der Wohnung eines 32-Jährigen wurden am Donnerstagnachmittag acht Kilogramm Amphetamine, rund ein Kilogramm Marihuana und mehrere Ecstasy-Tabletten sichergestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann kam in Untersuchungshaft.