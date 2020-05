Schönefeld

Finanzchefin der Berliner Flughäfen kommt aus Frankfurt

15.05.2020, 18:42 Uhr | dpa

Die Fraport-Managerin Aletta von Massenbach wird neue Finanzchefin der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Der Aufsichtsrat berief sie am Freitag zum 1. September in die Geschäftsführung. Sie ist beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im internationalen Geschäft aktiv. Von Massenbach folgt auf Heike Fölster, die nach sechs Jahren ihren Vertrag vorzeitig auflöste und zum Jahreswechsel zur Deutschen Bahn ging. Die Flughafengesellschaft steckt wegen der Baupannen rund um den neuen Hauptstadtflughafen BER seit Jahren in den roten Zahlen.