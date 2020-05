Regensburg

Holstein Kiel will an Erfolgsserie in Regensburg anknüpfen

16.05.2020, 02:13 Uhr | dpa

Kiels Trainer Ole Werner ist vor dem Spiel in der Arena. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Regensburg ist ein gutes Pflaster für Holstein Kiel. Wenn die 2. Fußball-Bundesliga einen Neustart nach der Corona-Pause wagt, sind die Norddeutschen heute guter Dinge. Beim Rivalen SSV Jahn gab es letztmals vor sieben Jahren eine Niederlage. Damals verlor Holstein mit 0:1. Seitdem holten die Schleswig-Holsteiner in der Oberpfalz zehn Punkte in vier Partien. Doch beim ersten Spiel nach zehn Wochen ist alles offen. Kein Team weiß, wo es nach dem kurzen Teamtraining steht. "Wir sind so gut wie möglich vorbereitet. Aber wir sind nicht auf dem Stand, auf dem wir aufgehört haben", sagte Trainer Ole Werner. Die Kieler sind Tabellensiebter, Regensburg lauert auf Platz zehn mit lediglich zwei Punkten weniger.