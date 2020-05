Vlotho

Mann an Polizeiwache von Spezialkräften festgenommen

16.05.2020, 12:55 Uhr | dpa

Spezialkräfte haben einen flüchtigen Mann an einer Polizeiwache in Vlotho (Kreis Herford) festgenommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der 50-Jährige wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Waffengesetz und wegen häuslicher Gewalt gesucht.

Bei Eintreffen an dessen Wohnort am Freitagabend sei der Verdächtige bereits auf der Flucht gewesen. Am Haus sei eine scharfe Schusswaffe gefunden worden. Bei der weiteren Fahndung wurde den Angaben zufolge ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Spezialkräfte aus Bielefeld hätten den Mann an der Polizeiwache festgenommen. Zur Frage, weshalb sich der Mann ausgerechnet in der Nähe der Polizeiwache aufhielt, äußerte sich die Polizei nicht.