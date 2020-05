Eitorf

Mann begeht Fahrerflucht: Beifahrerin schwer verletzt

16.05.2020, 17:23 Uhr | dpa

Eitorf (dpa/lnw)- Ein Unfallfahrer hat seine schwer verletzte Beifahrerin im Auto zurückgelassen und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, war der 19-Jährige am Samstagmorgen mit seiner 20-jährigen Beifahrerin auf einer Straße in Eitorf (Rhein-Sieg-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen. Die schwer verletzte Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr war nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht auszuschließen.

Der leicht verletzte Autofahrer flüchtete zu Fuß und versteckte sich in einem Verschlag. Bei der Überprüfung habe auf die Rettungskräfte und Polizisten eingeschlagen und diese leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Er wurde in Gewahrsam genommen. Auch Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum seien festgestellt worden. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Unfallflucht sowie Fahren unter Drogen und Alkohol verantworten.