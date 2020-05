Weißenfels

Erste Ergebnisse nach Testung in Fleischbetrieb negativ

16.05.2020, 17:51 Uhr | dpa

Nach groß angelegten Corona-Tests bei der Belegschaft des Fleischkonzerns Tönnies in Weißenfels sind die ersten Ergebnisse negativ. Das betreffe alle der rund 570 Abstriche, die Donnerstag und Freitag genommen worden seien, teilte der Burgenlandkreis am Samstag mit. "Dass die ersten Testergebnisse negativ sind, ist ein erfreuliches Zeichen. Es bleibt zu hoffen, dass die Testbereitschaft nicht erlahmt und weiterhin möglichst viele Mitarbeiter getestet werden", teilte Landrat Götz Ulrich (CDU) mit. Insgesamt sollen rund 2500 Menschen freiwillig getestet werden.

In mehreren Schlachtbetrieben - etwa im westfälischen Coesfeld und im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt - waren Corona-Infektionen bei einer Vielzahl von Beschäftigten festgestellt worden. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte daraufhin angekündigt, auch die Belegschaft von großen Schlachtbetrieben in Sachsen-Anhalt durchzutesten. Im Fokus stehen dabei zunächst die drei Standorte von Tönnies in Weißenfels.