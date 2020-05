Feuerscheid

Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke und stirbt

16.05.2020, 22:02 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer hat nahe Feuerscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) den Zusammenstoß mit einer Leitplanke nicht überlebt. Der 55 Jahre alte Fahrer kam am Samstag in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte an die Abgrenzung auf der rechten Seite. Nach Angaben der Polizeiinspektion Prüm kam es zu dem Unfall, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen wären. Der Mann starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Sein 19-jähriger Sohn, der hinter ihm gefahren war, wurde an der Unfallstelle von Seelsorgern betreut.