Potsdam

Woidke eröffnet Internationalen Museumstag in Brandenburg

17.05.2020, 08:44 Uhr | dpa

Brandenburgs Ministerpräsident und Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) eröffnet am Sonntag mit einem Grußwort den Internationalen Museumstag für Deutschland. Seine Botschaft soll am Vormittag unterwww.museumstag.de veröffentlicht werden, wie das Kulturministerium mitteilte. Das Land Brandenburg ist in diesem Jahr Austragungsort der bundesweiten Eröffnung des Museumstages. Mehr als 70 Museen im Land sind für Besucher geöffnet, aber auch viele digitale Angebote sind angekündigt. Die ursprünglich geplante Eröffnungsfeier mit Museumsfest im Ofen- und Keramikmuseum in Velten (Oberhavel) wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Der Internationale Museumstag, den es seit 1977 gibt, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Das Museum für alle - Museen für Vielfalt und Inklusion". Über den Tag verteilt sollen auf den Social-Media-Kanälen des Museumsverbands Brandenburg verschiedene Videos von Museen im Land zu sehen sein. Auch Online-Ausstellungen, virtuelle Stadtrundgänge und Mitmach-Angebote sind geplant.