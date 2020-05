Mann schläft am Steuer ein und prallt gegen Leitplanke

17.05.2020, 11:49 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann ist während der Fahrt am Steuer eingeschlafen und auf der Autobahn zwischen Alfeld und Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) am Sonntagmorgen gegen eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Auto des 34-jährigen Mannes durch die mehrmalige Kollision mit der Leitplanke schwer beschädigt worden. Der Mann selbst blieb unverletzt. Während der Bergung des Fahrzeugs mussten die beiden Fahrbahnen Richtung Heilbronn gesperrt und der Verkehr über den Seitenstreifen umgeleitet werden. Dabei kam es zu einem leichten Rückstau.