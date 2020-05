Herrenberg

Männer ohne Mundschutz fliegen aus Bus und prügeln Fahrer

17.05.2020, 12:06 Uhr | dpa

Eine Person hält eine Atemschutzmaske in den Händen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Zwei junge Männer haben in Herrenberg (Landkreis Böblingen) auf einen Busfahrer eingeschlagen, nachdem sie des Busses verwiesen wurden. Der Busfahrer hatte die jungen Männer am Samstagnachmittag zunächst ermahnt, weil sie keinen Mundschutz trugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem er sie des Busses verwiesen hatte, rasteten die jungen Männer aus und schlugen auf den Fahrer ein. Der Fahrer erlitt Verletzungen im Gesicht, die von Rettungskräften versorgt wurden. Die Fahndung nach den beiden brachte keinen Erfolg.