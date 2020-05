Lamborghini-Fahrer rast mit 250 über Landstraße

17.05.2020, 13:21 Uhr | dpa

Ein Lamborghini-Fahrer ist auf einer Landstraße mit 250 Kilometern pro Stunde geblitzt worden, erlaubt war Tempo 100. Laut Polizei war der Sportwagen am Sonntagfrüh in Penzberg im Landkreis-Weilheim Schongau zunächst an einer Streife vorbeigerast, die eine Unfallstelle absicherte. Dann sei der Mann mit seinem Auto in eine Radarkontrolle geraten, Polizisten hätten ihn per Zeichen zum Anhalten aufgefordert, wie es weiter hieß. Der Fahrer ignorierte dies den Angaben zufolge. Ein Polizist habe sich mit einem Sprung in Sicherheit gebracht.

Erst eine dritte Streife, die mit einem Polizeiauto die Straße versperrte, habe den Mann und seinen Sportwagen gestoppt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Autorennens eingeleitet. Er habe versucht, möglichst schnell viel Strecke zurückzulegen - damit sei er ein Rennen gegen sich selbst gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei beschlagnahmte den Lamborghini und den Führerschein des Mannes.