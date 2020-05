Lübeck

Lübeck treibt Planungen für mögliche Drittliga-Saison voran

17.05.2020, 13:51 Uhr | dpa

Ungeachtet der ungeklärten Aufstiegsfrage in der Fußball-Regionalliga Nord treibt Tabellenführer VfB Lübeck seine Personalplanungen für eine mögliche Saison in der 3. Liga voran. Der Verein habe den Vertrag mit Mittelfeldspieler Sven Mende in einen Drittligakontrakt bis zum 30. Juni 2021 umgewandelt, teilte der VfB am Wochenende mit. Das bisherige Arbeitsverhältnis galt nur für die Regionalliga. Mende hat für den VfB bislang 92 Spiele bestritten und dabei drei Tore erzielt.

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) will Ende Juni entscheiden, ob die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison abgebrochen wird und wie mit Auf- und Absteigern zu verfahren ist. In einer Meinungsumfrage haben sich die meisten der 18 Vereine für eine Relegation um den Aufstieg zwischen Lübeck und dem Tabellenzweiten VfL Wolfsburg II ausgesprochen. Die Schleswig-Holsteiner verfügen über einen Vorsprung von fünf Punkten auf Wolfsburg, haben aber ein Spiel mehr ausgetragen. Auch bei Anwendung der Quotientenregelung blieben die Hansestädter Tabellenerster.

VfB-Vorstandssprecher Thomas Schikorra hatte bereits erklärt: "Das Ding ist absolut wasserdicht, es wird keine Relegation mit Wolfsburg geben. Der NFV wird einen Saisonabbruch beschließen, wir werden aufsteigen." Der Jurist sieht keine rechtliche Basis für eine Relegation.