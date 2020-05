Dresden

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen steigt langsam

17.05.2020, 15:19 Uhr | dpa

Eine Frau zeigt in einem Labor einen Test für das neuartige Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Sachsen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus erneut zurückgegangen. Wie das sächsische Gesundheitsministerium am Sonntag bekanntgab, stieg die Gesamtzahl der mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten gegenüber dem Vortag um 12 Fälle auf 5122. Schon von Freitag auf Samstag hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen mit 28 auf niedrigem Niveau gelegen.

Die geschätzte Zahl der Genesenen wurde mit 4450 angegeben, nachdem am Vortag noch 4480 genannt wurden.

Die Zahl der im Zusammenhang mit der Atemwegserkrankung Covid-19 gestorbenen Menschen im Freistaat liegt weiterhin bei 195. Am Samstag hatte das Ministerium die Zahl im Vergleich zum Freitag auf 195 nach unten korrigiert. Vom Landkreis Bautzen sei ein Fall zurückgenommen worden, hieß es zu Begründung.

Den größten Zuwachs an Neuinfektionen im Verlauf des Wochenende gab es den Angaben zufolge einmal mehr im Landkreis Zwickau. Dort wurden nach Ministeriumsangaben 20 neue Fälle seit Freitag registriert. Insgesamt wurden in dem Landkreis bislang 845 Menschen positiv auf das neue Coronavirus getestet. An zweiter und dritter Stelle der Fallzahlen folgen Dresden (605) und Leipzig (598).

Das Gesundheitsministerium wies daraufhin, dass die veröffentlichten Fallzahlen von denen abweichen können, die die Landkreise und kreisfreien Städte selbst bekanntgeben. Dies liege an den Meldewegen.