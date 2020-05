Jena

Drittligist Carl Zeiss Jena nimmt Kleingruppentraining auf

17.05.2020, 15:29 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena darf das Training in Kleingruppen wieder aufnehmen. Das teilte der Club am Sonntag mit. Am Montag starten die Profis in verschiedenen Blöcken. Es wird die erste Einheit des Tabellenschlusslichts seit dem 13. März. An Mannschaftstraining ist allerdings noch nicht zu denken. Dieses ist genau wie Punktspiele in Thüringen von der Politik noch bis zum 5. Juni untersagt.