Delmenhorst

Motorrad entkommt sechs Streifenwagen auf Autobahn

17.05.2020, 15:31 Uhr | dpa

Ein Motorrad-Fahrer ist auf der Autobahn 28 in Delmenhorst sechs Streifenwagen der Polizei entkommen, die ihn wegen seiner gefährlichen Fahrweise verfolgten. Er fuhr teilweise nur auf dem Hinterrad und hatte kein Kennzeichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war am Samstagabend zusammen mit vier weiteren Motorradfahrern unterwegs, die jedoch unauffällig fuhren. Als die Polizei den Mann anhalten wollte, floh er. An einer Anschlussstelle verließ der Motorrad-Fahrer die Autobahn, floh jedoch weiter über einen Gehweg und entkam schließlich den Streifenwagen.