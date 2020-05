Pfronten

Gleitschirmflieger bleibt in Liftseilen hängen

17.05.2020, 15:31 Uhr | dpa

Ein Gleitschirmflieger ist in Schwaben in den Seilen einer Bergbahn hängengeblieben. "Ob der Unfall beim Start oder bei der Landung passiert ist, ist noch unklar", sagte ein Polizeisprecher. Die Bergwacht sei dabei, den am Sonntag in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) verunfallten Gleitschirmflieger zu retten. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.