Cuxhaven

Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart: Vatertag sommerlich

17.05.2020, 17:43 Uhr | dpa

Der Wochenstart wird noch wechselhaft, doch für Vatertag sind die Aussichten derzeit gut: "Christi Himmelfahrt könnte der schönste Tag in der Woche werden", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Mit Temperaturen von über 20 Grad in Bremen und über 25 Grad im Landkreis Grafschaft Bentheim werde "ein sommerlicher Tag" mit "mehr Sonne als Wolken" erwartet.

Am Montag sieht es aber noch etwas anders aus: Zwar werde es laut dem Wetterbericht des DWD etwas wärmer mit Höchsttemperaturen von 18 bis 22 Grad, doch bleibe es vielerorts stark bewölkt. Richtung Nordsee und Elbe wird etwas Regen erwartet. Voraussichtlich zeigt sich vor allem im Norden Niedersachsens am Dienstag etwas Sonne bei sonst wechselhaftem Wetter mit unveränderten Temperaturen. Nur vereinzelt komme es zu Regen. In Hannover wird es am Mittwoch trocken und zeitweise stark bewölkt, so die Prognose. Die voraussichtlichen Höchsttemperaturen liegen hier bei 20 Grad, in Bremen bei 19 Grad.

Nach Christi Himmelfahrt wird es nach Angaben des DWD-Sprechers wieder wechselhafter: Am langen Wochenende erwartet Menschen in Niedersachsen und Bremen kühlere Temperaturen unter 20 Grad und regnerische Abschnitte.