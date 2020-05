Saarbrücken

Eine neue Corona-Infektion im Saarland

17.05.2020, 19:21 Uhr | dpa

Im Saarland ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am Sonntag nur um einen Fall gestiegen. Stand 18.00 Uhr seien es somit nun landesweit 2667 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, stieg nicht und blieb bei 155. 44 Menschen würden aktuell stationär behandelt. Grundlage der Statistik sind Zahlen, die von Gesundheitsämtern und Krankenhäusern an das Ministerium gemeldet wurden.