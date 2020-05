Knapp jedes dritte Restaurant soll wieder öffnen

18.05.2020, 01:16 Uhr | dpa

Auf einem Aufsteller vor einem Restaurant in der Innenstadt steht "Endlich wieder für Sie da!!!". Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB (Quelle: dpa)

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause dürfen ab heute die ersten Restaurants in Sachsen-Anhalt wieder öffnen. Der Branchenverband Dehoga rechnete damit, dass rund 30 Prozent der Besitzer im Land ihre Lokale wieder aufmachen. Das ist nur per Sondergenehmigung des Landkreises oder der Stadt möglich. Die Gastronomen mussten dafür Hygiene- und Sicherheitskonzepte vorlegen. Am 22. Mai dürfen die Wirte dann auch ohne Sonderantrag wieder öffnen - auch sie müssen aber ein Konzept für die Einhaltung der Corona-Regeln vorhalten.

Mit der Sonderregelung für die Öffnung am 18. war die Landesregierung auf Forderungen der Restaurantbesitzer eingegangen, die schon vor Himmelfahrt öffnen wollten. Kritiker hatten vor einem Bürokratiestau gewarnt, wenn die Kreise über jede Gaststätte einzeln entscheiden müssen. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hatte deshalb von vornerein eine Öffnung am 18. ausgeschlossen.

Landesweit blieb die Antragsflut aber offenbar aus. Laut Dehoga-Landespräsident Michael Schmidt fanden viele Oberbürgermeister und Landräte pragmatische Wege der Antragsabwicklung. So boten die meisten Kreise etwa Online-Formulare an. Nun hoffen die Wirte auf ihre Stammkunden. "Die Nachfrage ist da", sagte er mit Blick auf erste Reservierungen. Eine Bilanz, wie die Sachsen-Anhalter die Restaurant-Öffnungen angenommen haben, sei aber erst nach Pfingsten möglich.