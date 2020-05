Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen öffnen: Einheimische

18.05.2020, 01:47 Uhr | dpa

Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern öffnen von heute an wieder für Einheimische. Alle auswärtigen Besitzer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen dürfen ebenfalls von heute an wieder in den Nordosten kommen. Von dem 25. Mai an sollen dann wieder Gäste aus anderen Bundesländern Urlaub an der Ostsee oder den anderen Urlaubsregionen in Mecklenburg-Vorpommern machen dürfen.

Mit Rücksicht auf die geforderten Mindestabstände auch in Frühstücksräumen und Restaurants ist laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) Hotels und Pensionen vorerst nur die Vermietung von maximal 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten erlaubt. Die Angebote kleiner Privatvermieter eingerechnet, stünden damit rund 300 000 Betten zur Verfügung.