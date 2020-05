64-Jähriger bei Brand in Wohnhaus schwer verletzt

18.05.2020, 05:23 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Sonntagabend hat sich ein 64-jähriger Mann schwer verletzt. Zusammen mit einer weiteren Bewohnerin des Hauses im Main-Tauber-Kreis habe er zunächst versucht, die Flammen zu löschen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe er sich schwer und die Bewohnerin leicht verletzt. Der 64-Jährige wurde daraufhin mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Bei dem Brand, vermutlich durch eine Kerze ausgelöst, entstand ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro.